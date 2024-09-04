У Львові вже 47 поранених через обстріл РФ, під завалами можуть бути люди

Через обстріл Львова у ніч на 4 вересня госпіталізовано 47 людей. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду, Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Зараз у лікарнях міста уже госпіталізовано 45 поранених пацієнтів,

серед них - 7 дітей, важких серед дітей немає", - йдеться у повідомленні Львівської міськради.

Підніше голова ОВА Максим Козицький розповів, що у трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, які постраждали через нічну атаку ворога.

"Серед пацієнтів - семеро дітей, у всіх травми середньої важкості. Серед дорослих - щонайменше 7 перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя. Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються", - додав він.

Під завалами можуть бути люди

Наразі, як зазначив голова ОВА, пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань у Львові тривають.

"Під завалами ще можуть бути люди", - констатував Козицький.