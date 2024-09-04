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У Львові вже 47 поранених через обстріл РФ, під завалами можуть бути люди

Львів, Середа 04 вересня 2024 10:24
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У Львові вже 47 поранених через обстріл РФ, під завалами можуть бути люди Фото: РФ атакувала Львів 4 вересня, у лікарні перебувають 47 постраждалих (facebook.com/DSNSLVIVSKERU)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Львова у ніч на 4 вересня госпіталізовано 47 людей. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду, Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Зараз у лікарнях міста уже госпіталізовано 45 поранених пацієнтів,
серед них - 7 дітей, важких серед дітей немає", - йдеться у повідомленні Львівської міськради.

Підніше голова ОВА Максим Козицький розповів, що у трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, які постраждали через нічну атаку ворога.

"Серед пацієнтів - семеро дітей, у всіх травми середньої важкості. Серед дорослих - щонайменше 7 перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя. Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються", - додав він.

Під завалами можуть бути люди

Наразі, як зазначив голова ОВА, пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань у Львові тривають.

"Під завалами ще можуть бути люди", - констатував Козицький.

Обстріл Львова

Російські війська обстріляли територію України в ніч на 4 вересня. Зокрема, за даними МВС, найбільше через атаку РФ постраждав Львів.

На даний момент ДСНС України врятували у Львові 12 людей, пошукова операція триває. Водночас через обстріл Львова загинули сім людей, в тому числі три дитини.

Як додали рятувальники, уламки ракети виявили на території міжнародного аеропорту "Львів". Також у Львові пошкоджені дві школи, медзаклади та понад 50 будинків.

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