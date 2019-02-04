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За народ, Украину и первопрестольный Киев: видео интронизации Епифания

STYLERЖизнь    04.02.2019 - 00:48
За народ, Украину и первопрестольный Киев: видео интронизации Епифания
Фото: интронизация Епифания (РБК-Украина)

В сети украинцы поздравляют предстоятеля ПЦУ

В Киеве в воскресенье, 3 февраля, в Соборе Святой Софии утром прошла официальная церемония интронизации главы Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Видео торжественной церемонии и богослужения опубликовано на странице предстоятеля украинской автокефальной поместной цекрви в Facebook.   

В 4-минутном ролике смонтированы некоторые эпизоды литургии.

Служба прошла при участии представителей делегации Вселенского патриархата. Также присутствовал и президент Украины Петр Порошенко. 

За народ, Украину и первопрестольный Киев: видео интронизации Епифания

Скрин: facebook.com/epifaniy

"С трепетом свой взгляд возводим на мать нашу Оранту проводницу, которая тысячу лет сводит свои руки к Богу вседержителю за наш народ, за нашу Украину и за наш золотоверхий первопрестольный Киев", - звучит на церемонии восхождения на престол нового предстоятеля церкви, который также наделяется всеми соответствующими полномочиями.

Видео: facebook.com/epifaniy

Во время воздвижения на трон митрополиты произносили "аксиос", что в переводе с греческого означает "достоин". При этом все, кто находились на литургии, его повторяли. Это происходит три раза. 

На церемонии из-за состояния здоровья отсутствовал Филарет. 

В комментариях к видео пользователи сети горячо поздравляют главу ПЦУ с интронизацией:

"Поздравляем Владыка с днем рождения и интронизацией! Пусть Господь хранит и помогает вам!"

"Слава Богу! AXIOS";

"Поздравляем, владыка!"

"Ваше блаженство, искренне поздравляю вас с юбилеем и интронизацией!"

"Аксиос, аксиос, аксиос!"...

За народ, Украину и первопрестольный Киев: видео интронизации Епифания

Скрин комментариев: facebook.com/epifaniy

Как сообщалось ранее, глава ПЦУ митрополит после церемонии интронизации заявил, что Украинская церковь открыта к сотрудничеству и диалогу

Напомним, что Объединительный собор прошел 15 декабря 2018 года, по окончанию которого была создана новая Украинская поместная церковь, а также избран ее глава. По словам представителей украинской интеллигенции, получение томоса положило конец трехсотлетнему господству Москвы над душами украинцев.

Ранее сообщалось, что 31 января вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в том числе и переход в Православную церковь Украины.

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