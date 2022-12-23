UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Народ - єдине ціле. МЗС анонсувало нову політику щодо українців у світі

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Мілан Лєліч

Україна планує розробить нову державну політику щодо українців у світі та почне її втілювати негайно.

Про це на Конференції послів України заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як наголосив міністр, український багатомільйонний народ - це єдине ціле, як на рідній землі, так і за кордоном.

"Ми розпочнемо розробку і втілення цієї політики негайно, інакше не менш ніж за десять років втратимо велику кількість людей, ідентичність яких просто розчиниться в країнах, до яких вони виїхали як цьогоріч, так і раніше", - пояснив глава МЗС.

Нагадаємо, станом на зараз за кордоном залишається близько 7 млн українців, які виїхали з України через війну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував терміни їх повернення в Україну.

Додамо, українці за кордоном можуть отримати українську пенсію. Міністерство соціальної політики розповіло, як це можна зробити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаМИД Украины