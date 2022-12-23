Народ - єдине ціле. МЗС анонсувало нову політику щодо українців у світі

Україна планує розробить нову державну політику щодо українців у світі та почне її втілювати негайно.
Про це на Конференції послів України заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Як наголосив міністр, український багатомільйонний народ - це єдине ціле, як на рідній землі, так і за кордоном.
"Ми розпочнемо розробку і втілення цієї політики негайно, інакше не менш ніж за десять років втратимо велику кількість людей, ідентичність яких просто розчиниться в країнах, до яких вони виїхали як цьогоріч, так і раніше", - пояснив глава МЗС.
Нагадаємо, станом на зараз за кордоном залишається близько 7 млн українців, які виїхали з України через війну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував терміни їх повернення в Україну.
Додамо, українці за кордоном можуть отримати українську пенсію. Міністерство соціальної політики розповіло, як це можна зробити.
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