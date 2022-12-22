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За кордоном залишаються до 7 млн українців. Шмигаль спрогнозував терміни їх повернення

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Україна, Четвер 22 грудня 2022 17:35
За кордоном залишаються до 7 млн українців. Шмигаль спрогнозував терміни їх повернення Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України нині за кордоном вимушено залишаються від 5 до 7 млн українців. Проте до 90% тих, хто виїхав, хочуть повернутися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми чітко розуміємо, що українці більш активно будуть повертатись навесні. Для повернення потрібні три складові: робота, житло та безпека", - сказав Шмигаль.

Перше питання - робота

За словами прем'єр-міністра в Україні наразі запущено програму "єРобота", понад 4 напрямки вже працюють. Зокрема це гранти на власну справу, висадку саду та теплиць і для переробних підприємств. Влада країни через фіскальні, регуляторні та кредитні стимули допомагає бізнесу для створення нових робочих місць.

"Зменшити безробіття - це одне з головних завдань, які зараз стоять перед Міністерством економіки", - наголосив Шмигаль.

Друге питання - житло

Прем'єр розповів, що з приводу житла, в Україні запрацювала програма "єОселя", з допомогою якої нині вже видано майже 300 іпотек. Він наголосив, що на наступний рік програма буде активно розвиватися, адже в уряді передбачено суттєве фінансування цього напрямку.

Третє питання - безпека

"Вся владна команда на чолі з президентом України працює над збільшенням поставок засобів ППО", - заявив прем'єр-міністр.

Він пояснив, що Україна вже отримала від партнерів системи NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale, та наразі очікує SAMP/T. Шмигаль також додав, що під час візиту до США Володимира Зеленського Сполучені Штати офіційно підтвердили майбутню передачу Україні систем ППО Patriot.

"Це і є наша робота в питанні безпеки", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, вчора, 21 грудня уряд США відповідно до доручення президента Джо Байдена санкціонує виділення додаткових озброєнь, техніки та боєприпасів для України на 1 млрд доларів. Туди також входить система протиракетної оборони Patriot.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що по країні почали розгортати мережу газотурбінних та газопоршневих мініелектростанцій.

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Денис Шмигаль
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