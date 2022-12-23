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Народ - единое целое. МИД анонсировал новую политику в отношении украинцев в мире

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Украина разработает новую государственную политику в отношении украинцев в мире и начнет ее воплощать немедленно.

Об этом на Конференции послов Украины заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, украинский многомиллионный народ - это единое целое, как на родной земле, так и за рубежом.

"Мы приступим к разработке и воплощению этой политики немедленно, иначе не менее чем за десять лет потеряем большое количество людей, идентичность которых просто растворится в странах, в которые они выехали как в этом году, так и раньше", - пояснил глава МИД.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день за границей остается около 7 млн украинцев, выехавших из Украины из-за войны. Премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал сроки их возвращения в Украину .

Добавим, украинцы за границей могут получить украинскую пенсию. Министерство социальной политики рассказало, как это можно сделать.

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Дмитрий КулебаМЗС