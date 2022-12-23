Народ - единое целое. МИД анонсировал новую политику в отношении украинцев в мире

Как отметил министр, украинский многомиллионный народ - это единое целое, как на родной земле, так и за рубежом.

"Мы приступим к разработке и воплощению этой политики немедленно, иначе не менее чем за десять лет потеряем большое количество людей, идентичность которых просто растворится в странах, в которые они выехали как в этом году, так и раньше", - пояснил глава МИД.