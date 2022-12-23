Народ - єдине ціле. МЗС анонсувало нову політику щодо українців у світі

Про це на Конференції послів України заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Як наголосив міністр, український багатомільйонний народ - це єдине ціле, як на рідній землі, так і за кордоном.

"Ми розпочнемо розробку і втілення цієї політики негайно, інакше не менш ніж за десять років втратимо велику кількість людей, ідентичність яких просто розчиниться в країнах, до яких вони виїхали як цьогоріч, так і раніше", - пояснив глава МЗС.