Народ - единое целое. МИД анонсировал новую политику в отношении украинцев в мире
Украина разработает новую государственную политику в отношении украинцев в мире и начнет ее воплощать немедленно.
Об этом на Конференции послов Украины заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Как отметил министр, украинский многомиллионный народ - это единое целое, как на родной земле, так и за рубежом.
"Мы приступим к разработке и воплощению этой политики немедленно, иначе не менее чем за десять лет потеряем большое количество людей, идентичность которых просто растворится в странах, в которые они выехали как в этом году, так и раньше", - пояснил глава МИД.
Напомним, по состоянию на сегодняшний день за границей остается около 7 млн украинцев, выехавших из Украины из-за войны. Премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал сроки их возвращения в Украину .
Добавим, украинцы за границей могут получить украинскую пенсию. Министерство социальной политики рассказало, как это можно сделать.
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