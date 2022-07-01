Народ бунтует. Оккупанты отказываются выполнять приказы: новый перехват от ГУР

Российские военные отказываются выполнять приказы руководства и хотят увольняться из армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР разговора оккупанта с матерью.
В перехвате россиянин рассказывает матери, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Он говорит, что рапорты написали и другие военные его подразделения и отдали старшему офицеру.
"Стопка (рапортов - ред.) у него здоровая набралась... Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет", - сказал он.
Мать сказала сыну, что оставляла жалобу на сайте Министерства обороны РФ. Впрочем, если не придет ответ, нужно обращаться в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.
"Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все бунтует. Отказывается выполнять приказы", - отвечает ей сын.
Напомним, оккупанты платят по 20 тысяч долларов взяток за то, что сбежать с войны.
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