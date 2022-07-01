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Народ бунтує. Окупанти відмовляються виконувати накази: нове перехоплення від ГУР

Фото: окупанти відмовляються виконувати накази керівництва (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові відмовляються виконувати накази керівництва та хочуть звільнятися з армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР розмови окупанта з матір'ю.

У перехопленні росіянин розповідає матері, що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Він каже, що рапорти написали й інші військові його підрозділу та віддали старшому офіцеру.

"Стопка (рапортів - ред.) у нього здорова набралась... Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде", - сказав він.

Матір сказала сину, що залишала скаргу на сайті Міністерства оборони РФ. Втім, якщо не прийде відповідь, потрібно звертатися у військову прокуратуру. Каже, що збирається шукати юриста.

"Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все - бунтує. Відмовляється виконувати накази", - відповідає їй син.


Нагадаємо, окупанти платять по 20 тисяч доларів хабарів за те, що втекти з війни.

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