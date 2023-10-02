Нарешті це сталося! Мудрик забив перший гол за "Челсі" в АПЛ (відео)

Що відомо про перший гол Мудрика в АПЛ

Мудрик пробив лівою ногою з центру штрафного майданчика в центр воріт, перед цим ефектно прийнявши м'яч на груди.

Воротар "Фулгема" Бернд Лено був безсилим.

Армандо Броя, подвоївши перевагу "аристократів".

Нагадаємо, що перший гол за "Челсі" українець забив влітку під час турне свого клубу Сполученими Штатами. Це сталося у матчі проти англійського "Брайтона".

На 63-й хвилині Мудрик забив гол ударом з-за меж штрафної після ефектної командної роботи з Ніколасом Джексоном.