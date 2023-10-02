Нарешті це сталося! Мудрик забив перший гол за "Челсі" в АПЛ (відео)

Український футболіст Михайло Мудрик забив перший гол за лондонський "Челсі" у АПЛ. Це сталося у поєдинку "аристократів" проти "Фулгема" у рамках 7 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію матчу.
Мудрик пробив лівою ногою з центру штрафного майданчика в центр воріт, перед цим ефектно прийнявши м'яч на груди.
Воротар "Фулгема" Бернд Лено був безсилим.
Армандо Броя, подвоївши перевагу "аристократів".
Нагадаємо, що перший гол за "Челсі" українець забив влітку під час турне свого клубу Сполученими Штатами. Це сталося у матчі проти англійського "Брайтона".
На 63-й хвилині Мудрик забив гол ударом з-за меж штрафної після ефектної командної роботи з Ніколасом Джексоном.
Нагадаємо, Мудрик офіційно перейшов до "Челсі" у січні 2023 року з донецького "Шахтаря" за рекордні для України 100 млн євро.
22-річний футболіст підписав контракт з лондонським клубом на 8,5 років - до 30 червня 2030 року.
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