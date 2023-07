Мудрик першим голом за "Челсі" засмутив у спарингу "Брайтон" Де Дзербі

Контрольний матч

"Челсі" – "Брайтон" – 4:3

Голи: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлахер, 72, Джексон, 77 – Велбек, 13, Педру Жоау, 79 (пенальті), Ундав, 89

Вилучення: ван Геке, 60 (Б, друга жовта картка)

"Чайки" швидко повели в рахунку – Велбек із центру штрафного майданчика потужно пробив під поперечину після передачі Мітоми головою. Утім, лондонці відігралися за кілька хвилин. Це Нкунку зіграв на добиванні після невдалої спроби когось із партнерів.

Зі старту другої половини на полі з'явився Мудрик. Українець витратив менше 20-ти хвилин, щоб відзначитися. Вінгер змістився з лівого флангу в центр, класно розіграв стінку з Джексоном і технічним ударом з льоту відправив м'яч під стійку.

У фінальні двадцять хвилин суперники забили чотири м'ячі на двох. Спершу Галлахер розібрався у штрафному "Брайтона" після серії рикошетів. Далі Джексон реалізував вихід віч-на-віч після закидання з глибини. Проте, "чайки" уникли розгрому завдяки голам Жоау Педру та Ундава.

Далі на "Челсі" чекають ще три спаринги. Найближчий матч відбудеться у ніч проти четверга, 27 липня. Суперником "синіх" стане англійський "Ньюкасл", а зіграють команди в Атланті.

Mykhailo Mudryk scores his first @ChelseaFC goal in style #PLSummerSeries pic.twitter.com/gDrTWWlVPm