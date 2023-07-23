ua ru
Нд, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мудрик першим голом за "Челсі" засмутив у спарингу "Брайтон" Де Дзербі

Новость на русском →
Філадельфія, Неділя 23 липня 2023 10:29
Мудрик першим голом за "Челсі" засмутив у спарингу "Брайтон" Де Дзербі Фото: Михайло Мудрик (праворуч) відзначився голом у другому таймі (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Михайло Мудрик провів перші хвилини на полі в рамках передсезонної підготовки лондонського "Челсі". На американській землі "сині" перестріляли "Брайтон" (4:3).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Челсі" – "Брайтон" – 4:3

Голи: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлахер, 72, Джексон, 77 – Велбек, 13, Педру Жоау, 79 (пенальті), Ундав, 89

Вилучення: ван Геке, 60 (Б, друга жовта картка)

"Чайки" швидко повели в рахунку – Велбек із центру штрафного майданчика потужно пробив під поперечину після передачі Мітоми головою. Утім, лондонці відігралися за кілька хвилин. Це Нкунку зіграв на добиванні після невдалої спроби когось із партнерів.

Зі старту другої половини на полі з'явився Мудрик. Українець витратив менше 20-ти хвилин, щоб відзначитися. Вінгер змістився з лівого флангу в центр, класно розіграв стінку з Джексоном і технічним ударом з льоту відправив м'яч під стійку.

У фінальні двадцять хвилин суперники забили чотири м'ячі на двох. Спершу Галлахер розібрався у штрафному "Брайтона" після серії рикошетів. Далі Джексон реалізував вихід віч-на-віч після закидання з глибини. Проте, "чайки" уникли розгрому завдяки голам Жоау Педру та Ундава.

Далі на "Челсі" чекають ще три спаринги. Найближчий матч відбудеться у ніч проти четверга, 27 липня. Суперником "синіх" стане англійський "Ньюкасл", а зіграють команди в Атланті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Челси
NEWS
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста