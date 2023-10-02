Наконец-то это произошло! Мудрик забил первый гол за "Челси" в АПЛ (видео)

Украинский футболист Михаил Мудрик забил первый гол за лондонский "Челси" в АПЛ. Это произошло в поединке "аристократов" против "Фулгема" в рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.
Мудрик пробил левой ногой из центра штрафной в центр ворот, перед этим эффектно приняв мяч на грудь.
Вратарь "Фулгема" Бернд Лено был бессилен.
Армандо Броя, удвоив преимущество "аристократов".
Напомним, что первый гол за "Челси" украинец забил летом во время турне своего клуба по Соединенным Штатам. Это произошло в матче против английского "Брайтона".
На 63-й минуте Мудрик забил гол ударом из-за пределов штрафной после эффектной командной работы с Николасом Джексоном.
Напомним, Мудрик официально перешел в "Челси" в январе 2023 года из донецкого "Шахтера" за рекордные для Украины 100 млн евро.
22-летний футболист подписал контракт с лондонским клубом на 8,5 лет - до 30 июня 2030 года.
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