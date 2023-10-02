Наконец-то это произошло! Мудрик забил первый гол за "Челси" в АПЛ (видео)

Что известно о первом голе Мудрика в АПЛ

Мудрик пробил левой ногой из центра штрафной в центр ворот, перед этим эффектно приняв мяч на грудь.

Вратарь "Фулгема" Бернд Лено был бессилен.

Армандо Броя, удвоив преимущество "аристократов".

Напомним, что первый гол за "Челси" украинец забил летом во время турне своего клуба по Соединенным Штатам. Это произошло в матче против английского "Брайтона".

На 63-й минуте Мудрик забил гол ударом из-за пределов штрафной после эффектной командной работы с Николасом Джексоном.