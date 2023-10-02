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Нарешті це сталося! Мудрик забив перший гол за "Челсі" в АПЛ (відео)

Понеділок 02 жовтня 2023 22:43
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Нарешті це сталося! Мудрик забив перший гол за "Челсі" в АПЛ (відео) Михайло Мудрик забив перший гол в АПЛ (фото: twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Дмитро Войналович

Український футболіст Михайло Мудрик забив перший гол за лондонський "Челсі" у АПЛ. Це сталося у поєдинку "аристократів" проти "Фулгема" у рамках 7 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію матчу.

Що відомо про перший гол Мудрика в АПЛ

Історична для гравця збірної України подія сталася на 18 хвилині матчу.

Мудрик пробив лівою ногою з центру штрафного майданчика в центр воріт, перед цим ефектно прийнявши м'яч на груди.

Воротар "Фулгема" Бернд Лено був безсилим.

До слова, відразу ж після Мудрика за "Челсі" відзначився Армандо Броя, подвоївши перевагу "аристократів".

Нарешті це сталося! Мудрик забив перший гол за &quot;Челсі&quot; в АПЛ (відео)

Михайло Мудрик (фото: twitter.com/ChelseaFC)

Нагадаємо, що перший гол за "Челсі" українець забив влітку під час турне свого клубу Сполученими Штатами. Це сталося у матчі проти англійського "Брайтона".

На 63-й хвилині Мудрик забив гол ударом з-за меж штрафної після ефектної командної роботи з Ніколасом Джексоном.

Нагадаємо, Мудрик офіційно перейшов до "Челсі" у січні 2023 року з донецького "Шахтаря" за рекордні для України 100 млн євро.

22-річний футболіст підписав контракт з лондонським клубом на 8,5 років - до 30 червня 2030 року.

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