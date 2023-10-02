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Наконец-то это произошло! Мудрик забил первый гол за "Челси" в АПЛ (видео)

Понедельник 02 октября 2023 22:43
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Наконец-то это произошло! Мудрик забил первый гол за "Челси" в АПЛ (видео) Михаил Мудрик забил первый гол в АПЛ (фото: twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинский футболист Михаил Мудрик забил первый гол за лондонский "Челси" в АПЛ. Это произошло в поединке "аристократов" против "Фулгема" в рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Что известно о первом голе Мудрика в АПЛ

Историческое для игрока сборной Украины событие произошло на 18-й минуте матча.

Мудрик пробил левой ногой из центра штрафной в центр ворот, перед этим эффектно приняв мяч на грудь.

Вратарь "Фулгема" Бернд Лено был бессилен.

К слову, сразу после Мудрика за "Челси" отличился Армандо Броя, удвоив преимущество "аристократов".

Наконец-то это произошло! Мудрик забил первый гол за &quot;Челси&quot; в АПЛ (видео)

Михаил Мудрик (фото: twitter.com/ChelseaFC)

Напомним, что первый гол за "Челси" украинец забил летом во время турне своего клуба по Соединенным Штатам. Это произошло в матче против английского "Брайтона".

На 63-й минуте Мудрик забил гол ударом из-за пределов штрафной после эффектной командной работы с Николасом Джексоном.

Напомним, Мудрик официально перешел в "Челси" в январе 2023 года из донецкого "Шахтера" за рекордные для Украины 100 млн евро.

22-летний футболист подписал контракт с лондонским клубом на 8,5 лет - до 30 июня 2030 года.

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