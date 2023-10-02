Наконец-то это произошло! Мудрик забил первый гол за "Челси" в АПЛ (видео)
Украинский футболист Михаил Мудрик забил первый гол за лондонский "Челси" в АПЛ. Это произошло в поединке "аристократов" против "Фулгема" в рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.
Что известно о первом голе Мудрика в АПЛ
Историческое для игрока сборной Украины событие произошло на 18-й минуте матча.
Мудрик пробил левой ногой из центра штрафной в центр ворот, перед этим эффектно приняв мяч на грудь.
Вратарь "Фулгема" Бернд Лено был бессилен.
К слову, сразу после Мудрика за "Челси" отличился Армандо Броя, удвоив преимущество "аристократов".
Михаил Мудрик (фото: twitter.com/ChelseaFC)
Напомним, что первый гол за "Челси" украинец забил летом во время турне своего клуба по Соединенным Штатам. Это произошло в матче против английского "Брайтона".
На 63-й минуте Мудрик забил гол ударом из-за пределов штрафной после эффектной командной работы с Николасом Джексоном.
Напомним, Мудрик официально перешел в "Челси" в январе 2023 года из донецкого "Шахтера" за рекордные для Украины 100 млн евро.
22-летний футболист подписал контракт с лондонским клубом на 8,5 лет - до 30 июня 2030 года.
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