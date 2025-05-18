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Нарешті тепло? Чого чекати від погоди наступного тижня

Україна , Неділя 18 травня 2025 18:30
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Нарешті тепло? Чого чекати від погоди наступного тижня Фото: синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень(Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні наступного тижня, з 19 до 23 травня, буде дощовитою у деяких областях. Але вже з середини тижня в Україну прийде потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні у понеділок, 19 травня, буде з дощами. У південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях очікуються грози.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У південно-східній частині країни пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +5 +9 градусів, вдень +14 +16 градусів;
  • на сході - вночі +8 +11 градусів, вдень +17 +19;
  • у центрі - вночі +5 +9, вдень +14 +19 градусів;
  • на півдні - вночі +9 +11 градусів, вдень +17 +21;
  • на заході - вночі +4 +7 градусів; вдень +9 +13 градусів.

Нарешті тепло? Чого чекати від погоди наступного тижня

У вівторок, 20 травня, по всій Україні очікується дощ. У центрі, на сході та півдні знову можливі грози і помірні дощі. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +5 +9 градусів, вдень +14 +17 градусів;
  • на сході - вночі +8 +12 градусів, вдень +14 +19;
  • у центрі - вночі +6 +10, вдень +14 +17 градусів;
  • на півдні - вночі +9 +11 градусів, вдень +14 +18;
  • на заході - вночі +4 +8 градусів; вдень +13 +17 градусів.

Нарешті тепло? Чого чекати від погоди наступного тижня

У середу, 21 травня, в Україну прийде потепління, а дощі почнуть відступати. Дрібні опади прогнозуються у східних, південних та центральних областях. Напрямок вітру - північно-східний,7-12 м/с.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +7 +11 градусів, вдень +18 +21 градус;
  • на сході - вночі +9 +11 градусів, вдень +18 +11;
  • у центрі - вночі +8 +12, вдень +18 +22 градуси;
  • на півдні - вночі +9 +11 градусів, вдень +19 +21;
  • на заході - вночі +6 +9 градусів; вдень +18 +20 градусів.

Нарешті тепло? Чого чекати від погоди наступного тижня

В Україні у четвер, 22 травня, буде хмарно з прояснення. Західні регіони накриють сильні дощі.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +9 +12 градусів, вдень +20 +23 градуси;
  • на сході - вночі +9 +12 градусів, вдень +21 +24;
  • у центрі - вночі +9 +12, вдень +20 +23 градуси;
  • на півдні - вночі +10 +13 градусів, вдень +18 +24;
  • на заході - вночі +9 +12 градусів; вдень +19 +23 градуси.

Нарешті тепло? Чого чекати від погоди наступного тижня

П'яниця, 23 травня, теж буде з дощами на заході та півночі України. У північних областях також можливі грози.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +9 +11 градусів, вдень +18 +23 градуси;
  • на сході - вночі +9 +12 градусів, вдень +22 +25;
  • у центрі - вночі +9 +13, вдень +21 +24 градуси;
  • на півдні - вночі +10 +13 градусів, вдень +18 +24;
  • на заході - вночі +9 +12 градусів; вдень +15 +18 градусів.

Нарешті тепло? Чого чекати від погоди наступного тижня

Сніг у травні

Травень 2025 року в Україні видався не надто теплим, а Карпати та західні області України неодноразово засипало снігом.

Зранку 18 травня на горі Піп Іван було сніжно, видимість значно погіршилися. На високогір'ї фіксувалася морозна погода.

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