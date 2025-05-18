Наконец-то тепло? Чего ждать от погоды на следующей неделе

Погода в Украине на следующей неделе, с 19 по 23 мая, будет дождливой в некоторых областях. Но уже с середины недели в Украину придет потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине в понедельник, 19 мая, будет с дождями. В южных, восточных, центральных, центральных, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточной части страны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

на севере - ночью +5 +9 градусов, днем +14 +16 градусов;

на востоке - ночью +8 +11 градусов, днем +17 +19;

в центре - ночью +5 +9, днем +14 +19 градусов;

на юге - ночью +9 +11 градусов, днем +17 +21;

на западе - ночью +4 +7 градусов; днем +9 +13 градусов.

Во вторник, 20 мая, по всей Украине ожидается дождь. В центре, на востоке и юге снова возможны грозы и умеренные дожди. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

на севере - ночью +5 +9 градусов, днем +14 +17 градусов;

на востоке - ночью +8 +12 градусов, днем +14 +19;

в центре - ночью +6 +10, днем +14 +17 градусов;

на юге - ночью +9 +11 градусов, днем +14 +18;

на западе - ночью +4 +8 градусов; днем +13 +17 градусов.

В среду, 21 мая, в Украину придет потепление, а дожди начнут отступать. Мелкие осадки прогнозируются в восточных, южных и центральных областях. Направление ветра - северо-восточный,7-12 м/с.

Температура воздуха:

на севере - ночью +7 +11 градусов, днем +18 +21 градус;

на востоке - ночью +9 +11 градусов, днем +18 +11;

в центре - ночью +8 +12, днем +18 +22 градуса;

на юге - ночью +9 +11 градусов, днем +19 +21;

на западе - ночью +6 +9 градусов; днем +18 +20 градусов.

В Украине в четверг, 22 мая, будет облачно с прояснениями. Западные регионы накроют сильные дожди.

Температура воздуха:

на севере - ночью +9 +12 градусов, днем +20 +23 градуса;

на востоке - ночью +9 +12 градусов, днем +21 +24;

в центре - ночью +9 +12, днем +20 +23 градуса;

на юге - ночью +10 +13 градусов, днем +18 +24;

на западе - ночью +9 +12 градусов; днем +19 +23 градуса.

Пятница, 23 мая, тоже будет с дождями на западе и севере Украины. В северных областях также возможны грозы.

Температура воздуха: