Нардепы зарегистрировали законопроект о штрафах за оскорбление правоохранителей

Группа народных депутатов в Верховной Раде зарегистрировала законопроект об административной ответственности за оскорбление правоохранителей при исполнении ими служебных обязанностей. Также хотят усилить ответственность за мелкое хулиганство.

В пояснительной записке указывается, что законопроект имеет целью внедрение административной ответственности за оскорбление полицейских, работников Государственной пограничной службы при исполнении ими служебных обязанностей, а также членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы при привлечении их к охране общественного порядка.

За правонарушения планируют ввести штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев с вычетом 20% заработка, или админарест от 5 до 10 суток.

За публичное оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка предлагают штрафовать в размере от 20 до 40 НМДГ (340-680грн) или общественными работами от 20 до 30 часов.

Также предлагаются изменения в санкцию статьи 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и увеличение размера административного взыскания в виде штрафа (от 170 грн до 510 грн), внедряется дополнительная правовая квалификация повторности таких деяний.

Еще в июле 2020 года Министерство внутренних дел сообщало, что разработало законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских. Планировали увеличить размер штрафа до 1700-3400 гривен.