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В МВД предложили штрафы за оскорбление полицейских

Киев, Четверг 23 июля 2020 15:29
В МВД предложили штрафы за оскорбление полицейских
Фото: полицейский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство уже подготовило законопроект

Министерство внутренних дел разработало законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских. Планируют увеличить размер штрафа до 1700-3400 гривен.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в интервью "УНН".

По его словам, сейчас за невыполнение требований полицейского, когда его оскорбляют - это лишь 136-255 гривен штрафа. В МВД предложили Верховной раде увеличить размер штрафов в несколько раз.

"Если депутаты нас поддержат... я хочу посмотреть, как они будут реагировать, если им будут плевать в лицо, если депутатов будут обижать, и они ничего не смогут сделать, когда им надо стоять часами и выслушивать все эти глупости", - заявил он.

Напомним, Геращенко поручили задание разработать законопроект об увеличении штрафа за оскорбление полицейских после протестов по делу Стерненка, в ходе которых были столкновения между полицейскими и активистами.

Отметим, тогда отстранили от выполнения обязанностей двух правоохранителей, которые били демонстрантов во время столкновений под судом по делу активиста.

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