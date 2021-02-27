Нардепи зареєстрували законопроект про штрафи за образу правоохоронців

Група народних депутатів у Верховній Раді зареєструвала законопроект про адміністративну відповідальність за образу правоохоронців при виконанні ними службових обов'язків. Також хочуть посилити відповідальність за дрібне хуліганство.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект має на меті впровадження адміністративної відповідальності за образу поліцейських, працівників Державної прикордонної служби при виконанні ними службових обов'язків, а також членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону при залученні їх до охорони громадського порядку

За правопорушення планують ввести штраф від 50 до 100 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарешт від 5 до 10 діб.

За публічну образу поліцейського при виконанні службових обов'язків або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку пропонують штрафувати в розмірі від 20 до 40 НМДГ (340-680грн) або громадськими роботами від 20 до 30 годин.

Також пропонуються зміни у санкцію статті 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і збільшення розміру адміністративного стягнення у вигляді штрафу (від 170 грн до 510 грн), запроваджується додаткова правова кваліфікація повторності таких діянь.

Ще в липні 2020 року Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що розробило законопроєкт про посилення відповідальності за образу поліцейських. Планували збільшити розмір штрафу до 1700-3400 гривень.