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В Украине запретили продавать заводы по изготовлению оружия, но не все

Фото: В Украине запретили продавать некоторые заводы по изготовлению оружия (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Парламентарии сегодня, 27 июля, во втором чтении поддержали законопроект № 5397, которым предусматривается запрет приватизации оборонных предприятий, производящих оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Украины Алексея Гончаренко

Как сообщается, украинские нардепы поддержали во втором чтении законопроект о запрете приватизации оборонных предприятий, которые производят оружие.

Речь идет и о предприятиях, на которых происходит ремонт оружия для Вооруженных сил Украины. Теперь этот закон должен подписать глава Верховной рады Украины и президент.

Этот закон был подан в Раду еще в апреле прошлого года и впервые был принят в сентябре. В декабре он был предоставлен на повторное второе чтение, но в повестку дня внесли лишь недавно.

Напомним, сегодня правительство передало на приватизацию и ликвидацию более 400 государственных предприятий.

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