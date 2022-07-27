В Украине запретили продавать заводы по изготовлению оружия, но не все

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Украины Алексея Гончаренко

Как сообщается, украинские нардепы поддержали во втором чтении законопроект о запрете приватизации оборонных предприятий, которые производят оружие.

Речь идет и о предприятиях, на которых происходит ремонт оружия для Вооруженных сил Украины. Теперь этот закон должен подписать глава Верховной рады Украины и президент.

Этот закон был подан в Раду еще в апреле прошлого года и впервые был принят в сентябре. В декабре он был предоставлен на повторное второе чтение, но в повестку дня внесли лишь недавно.