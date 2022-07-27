В Україні заборонили продавати заводи з виготовлення зброї, але не всі

Парламентарі сьогодні, 27 липня, у другому читанні підтримали законопроєкт № 5397, яким передбачається заборона приватизації оборонних підприємств, які виготовляють зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата України Олексія Гончаренка
Як повідомляється, українські нардепи підтримали у другому читанні законопроєкт про заборону приватизації оборонних підприємств, які виготовляють зброю.
Мова йде і про підприємства, на яких відбувається ремонт зброї для Збройних сил України. Тепер цей закон має підписати голова Верховної ради України та президент.
Цей закон був поданий до Ради ще у квітні минулого року і вперше був прийнятий у вересні. У грудні його було надано на повторне друге читання, але в порядок денний внесли лише нещодавно.
Нагадаємо, сьогодні уряд передав на приватизацію та ліквідацію понад 400 державних підприємств.
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