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В Україні заборонили продавати заводи з виготовлення зброї, але не всі

Фото: В Україні заборонили продавати деякі заводи по виготовленню зброї (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Парламентарі сьогодні, 27 липня, у другому читанні підтримали законопроєкт № 5397, яким передбачається заборона приватизації оборонних підприємств, які виготовляють зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата України Олексія Гончаренка

Як повідомляється, українські нардепи підтримали у другому читанні законопроєкт про заборону приватизації оборонних підприємств, які виготовляють зброю.

Мова йде і про підприємства, на яких відбувається ремонт зброї для Збройних сил України. Тепер цей закон має підписати голова Верховної ради України та президент.

Цей закон був поданий до Ради ще у квітні минулого року і вперше був прийнятий у вересні. У грудні його було надано на повторне друге читання, але в порядок денний внесли лише нещодавно.

Нагадаємо, сьогодні уряд передав на приватизацію та ліквідацію понад 400 державних підприємств.

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