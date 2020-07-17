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Голосование в Крыму по правкам в Конституцию РФ: Рада попросила усилить санкции

Крым, Пятница 17 июля 2020 12:41
Голосование в Крыму по правкам в Конституцию РФ: Рада попросила усилить санкции
Фото: голосование за Конституцию РФ (yalta-24.ru)
Автор: Юлия Струк

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления

Верховная рада Украины просит усилить санкции против России из-за голосования в Крыму по правкам в Конституцию Российской Федерации. Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №3736.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 306 парламентариев.

Рада просит членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций дать принципиальную оценку незаконным действиям РФ по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России на временно оккупированной территории АР Крым.

В постановлении призывают иностранных парламентариев осудить проведение такого голосования.

"Верховная рада призывает демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную республику Крым и город Севастополь", - указано в документе.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что изменение конституции Российской Федерации не помешает деоккупации Крыма.

Как писало РБК-Украина ранее, в РФ прошло голосование по изменениям в Конституцию, которые, в том числе, предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина.

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Новости Украины Российская ФедерацияКонституцияВерховная РадаСанкции
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