Нардепы собираются на внеочередное заседание: что рассмотрят

Верховная рада собирается на внеочередное заседание сегодня на 11:00. Нардепы рассмотрят в первом чтении законопроекты об изменениях в госбюджет на 2020 год.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также парламентарии рассмотрят проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного Герба Украины.

Ранее глава Рады Дмитрий Разумков заявлял, что принятие закона о государственном бюджете на 2021 год будет ключевым вопросом очередной сессии Верховной рады, которая начнется 1 сентября. По его словам, Кабмин должен подать проект бюджета до 15 сентября.

Отметим, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 25 августа.

Напомним, на внеочередную сессию вынесен законопроект, по которому минимальная зарплата в Украине будет повышена до 5 000 гривен.

Ранее сообщалось, что правительство инициирует на 20-е числа августа внеочередную сессию Верховной рады для ратификации меморандума о макрофинансовой помощи ЕС для Украины.