Нардепы собираются обратиться к Конгрессу США касательно признания РФ спонсором терроризма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРУ.

Обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США было внесено в Раду 2 мая. Целью документа является признание России государством-спонсором терроризма, что позволит ввести против РФ и стран, которые с ней сотрудничают и поддерживают ее режим, дополнительные беспрецедентные санкции.

"Таким образом, данный проект постановления направлен на создание дополнительных предпосылок признания Соединенными Штатами Америки России государством-спонсором терроризма, что позволит применить к ней, ее правительственных и деловых кругов, политических партий Российской Федерации, что поддерживают преступную политику правительства России и ее приспешников дополнительные беспрецедентные санкции, а также на увеличение объемов оборонной, финансовой и гуманитарной поддержки Украине, чтобы помочь нашему государству дать отпор российской агрессии и восстановить территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас документ направили на рассмотрение Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.