Нардепи збираються звернутися до Конгресу США щодо визнання РФ спонсором тероризму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРУ.

Звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США було внесено до Ради 2 травня. Метою документу є визнання Росії державою-спонсором тероризму, що дозволить запровадити проти РФ та країн, що з нею співпрацюють та підтримують її режим, додаткові безпрецедентні санкції.

"Таким чином, даний проект постанови спрямований на створення додаткових передумов визнання Сполученими Штатами Америки Росії - державою-спонсором тероризму, що дозволить застосувати до неї, її урядових та ділових кіл, політичних партій Російської Федерації, що підтримують злочинну політику уряду Росії та її поплічників додаткові безпрецедентні санкції, а також на збільшення обсягів оборонної, фінансової та гуманітарної підтримки Україні, щоб допомогти нашій державі дати відсіч російській агресії й відновити територіальну цілісність й суверенітет нашої країни", - йдеться у пояснювальній записці.

Наразі документ направили на розгляд Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.