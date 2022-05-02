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Нардепи збираються звернутися до Конгресу США щодо визнання РФ спонсором тероризму

Фото: Рада збирається звернутися до Конгресу США (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Народні депутати збирають звернутися до Конгресу США щодо визнання Росії спонсором тероризму. Відповідне звернення вже зареєстрували у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРУ.

Звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США було внесено до Ради 2 травня. Метою документу є визнання Росії державою-спонсором тероризму, що дозволить запровадити проти РФ та країн, що з нею співпрацюють та підтримують її режим, додаткові безпрецедентні санкції.

"Таким чином, даний проект постанови спрямований на створення додаткових передумов визнання Сполученими Штатами Америки Росії - державою-спонсором тероризму, що дозволить застосувати до неї, її урядових та ділових кіл, політичних партій Російської Федерації, що підтримують злочинну політику уряду Росії та її поплічників додаткові безпрецедентні санкції, а також на збільшення обсягів оборонної, фінансової та гуманітарної підтримки Україні, щоб допомогти нашій державі дати відсіч російській агресії й відновити територіальну цілісність й суверенітет нашої країни", - йдеться у пояснювальній записці.

Наразі документ направили на розгляд Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Нагадаємо, раніше держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США вивчають можливість оголосити Росію спонсором тероризму.

В Офісі президента назвали можливі наслідки для Росії після визнання її спонсором тероризму.

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