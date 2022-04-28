Признание России спонсором терроризма. В ОП назвали последствия для страны-агрессора
Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил последствия для России после признания ее спонсором терроризма. Это может значительно повлиять на российскую экономику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.
Соответствующее решение США усилит давление на Россию. В частности, после признания РФ страной-спонсором терроризма будут введены дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров, которые еще больше ослабят Российскую Федерацию.
Напомним, вчера госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают возможность объявить Россию спонсором терроризма.
Ранее президент Владимир Зеленский призвал США объявили Россию государством-спонсором терроризма.
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