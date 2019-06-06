Нардепи відстрочили штрафи за зберігання палива без ліцензії

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Штрафи відтермінували до початку 2020 року

Парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №10359 "Про внесення змін до статті 18 закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". За проект проголосували 239 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом передбачається відстрочка штрафів за зберігання палива підприємствами без відповідної ліцензії. Зокрема, 31 грудня 2019 року до підприємств не застосовуватимуться штрафи в розмірі 500 тисяч гривень у разі зберігання палива без відповідної ліцензії.

У ході прийняття парламентом закону про зміни до Податкового кодексу в рамках держбюджету-2019 виникла правова колізія. Зокрема, документом була введена процедура електронного адміністрування реалізації палива, але при підготовці до реалізації норм закону виявилося, що багато суб'єктів господарювання не мають деяких документів для отримання ліцензії на зберігання палива. При цьому їх отримання вимагає часу.

Нагадаємо, в грудні п'ятий президент України Петро Порошенко підписав відповідний законопроект №9260. Зокрема, законом збільшуються з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%. А ось на спирт етиловий, що використовується для виробництва харчового оцту, парфюмерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення, встановлюється нульова ставка акцизного податку.

Як писало РБК-Україна, після прийняття закону голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила про неточності у прийнятому в бюджетну ніч законі про внесення змін до Податкового кодексу №9260.

Так, комітет Ради підготував листа до спікера ВР, в якому сформулював уточнення, які повинні були внести в текст документа. Однак Рада в ході засідання провалила внесення технічних правок до кодексу, в зв'язку з чим спікер Ради Андрій Парубій заявив, що закон буде підписаний без урахування цих норм.