Нардепы отправили на доработку закон о запрете пластиковых пакетов

Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект № 2051-1, который предлагает запретить пластиковые пакеты с 2022 года. За это решение проголосовали 290 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ предлагает запретить продажу пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года. При этом ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек).

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