Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Австралии запретили использование пластиковых пакетов

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 07:00
Фото: иллюстративное фото (moldova-today.com)
Фото: иллюстративное фото (moldova-today.com)

Штрафы для нарушителей могут достигать 4,6 тысячи долларов США

С 1 июля в Австралии еще в двух штатах и в двух масштабных сетях супермаркетов запретили использование одноразовых пластиковых пакетов. Об этом информирует DW.

"Штрафы для нарушителей могут достигать 4,6 тысячи долларов США. Новый запрет введен в Квинсленде и Западной Австралии - таким образом, уже почти все территории страны-континента отказались от "одноразового пластика", за исключением Нового Южного Уэльса", - пишет издание.

Согласно данным экологических организаций, австралийцы выбрасывают более семи тысяч одноразовых пластиковых пакетов в минуту. Новые правила запрещают розничным торговцам предлагать покупателям пластиковые пакеты.

"По данным программы по охране окружающей среды ООН, в Мировом океане ежегодно появляется более 8 млн. тонн новых пластиковых отходов. В ООН выступают за полный запрет одноразового пластика до 2022 года - там говорят, что более 60 стран уже приняли соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие покупатели агрессивно отреагировали на нововведение и согласно сообщениям австралийских СМИ "нападают на продавцов".

Напомним, компания Tesla увеличила производство электрокаров Model 3.

Мусорное дело: как Киев планирует отказываться от использования полиэтиленовых пакетов В Украине перерабатывается 3% твердых бытовых отходов, - Семерак
Теги публикации: Австралия, экология, мусор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь