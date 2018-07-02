В Австралии запретили использование пластиковых пакетов

Штрафы для нарушителей могут достигать 4,6 тысячи долларов США

С 1 июля в Австралии еще в двух штатах и в двух масштабных сетях супермаркетов запретили использование одноразовых пластиковых пакетов. Об этом информирует DW.

"Штрафы для нарушителей могут достигать 4,6 тысячи долларов США. Новый запрет введен в Квинсленде и Западной Австралии - таким образом, уже почти все территории страны-континента отказались от "одноразового пластика", за исключением Нового Южного Уэльса", - пишет издание.

Согласно данным экологических организаций, австралийцы выбрасывают более семи тысяч одноразовых пластиковых пакетов в минуту. Новые правила запрещают розничным торговцам предлагать покупателям пластиковые пакеты.

"По данным программы по охране окружающей среды ООН, в Мировом океане ежегодно появляется более 8 млн. тонн новых пластиковых отходов. В ООН выступают за полный запрет одноразового пластика до 2022 года - там говорят, что более 60 стран уже приняли соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие покупатели агрессивно отреагировали на нововведение и согласно сообщениям австралийских СМИ "нападают на продавцов".

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