Зеленский: у нардепов нет иного выбора, как работать

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский призвал народных избранников думать о принятии важных законов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты Украины не имеют другого выбора, нежели работать. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это общая борьба, в которой мы победим только вместе.

"Особенно это должны понять народные депутаты Украины, которые сегодня не имеют другого выбора, нежели работать", - говорит Зеленский.

Также Зеленский напомнил слова депутатской присяги.

"Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. И тут ключевой является каждая часть - и в "интересах всех соотечественников" и "выполнять свои обязанности". Когда наши врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах - депутату должно быть стыдно что-либо говорить о страхе", - сказал он.

Зеленский призвал народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика Украины, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами.

"Страна не останавливается, страна работает и вы не исключение", - добавил президент Украины.

Звернення Президента України щодо запровадження надзвичайної ситуації. Володимир Зеленський закликав українців не плутати запроваджений Кабміном режим надзвичайної ситуації з режимом надзвичайного стану. Він наголосив, що обмежень конституційних прав громадян не буде. Крім того, Глава держави повідомив про прибуття впродовж наступної доби кількох нових медичних вантажів, до яких сумарно входитиме ще 200 тисяч ПЛР-тестів. Насамкінець Володимир Зеленський оголосив про те, що дав Прем’єр-міністру завдання розв’язати питання так званих VIP-палат. «У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця», – наголосив Президент. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 26 березня 2020 р.

Напомним, Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса. Таким образом граждане Украины, которые находятся за границей, не смогут вернуться временно в страну.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский пригорозил медицинским учреждениям санкциями за предоставление вип-палат. Также президент заявил, что ни у одного политика или бизнесмена ни в одной больнице не будет лучших условий, чем у обычных украинцев.