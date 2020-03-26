Зеленський: у нардепів немає іншого вибору, як працювати

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський закликав народних обранців думати про ухвалення важливих законів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати України не мають іншого вибору, ніж працювати. Про це він заявив в своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це загальна боротьба, в якій ми переможемо тільки разом.

"Особливо це повинні зрозуміти народні депутати України, які сьогодні не мають іншого вибору, ніж працювати", - каже Зеленський.

Також Зеленський нагадав слова депутатської присяги.

"Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. І тут ключовою є кожна частина - і в "інтересах усіх співвітчизників" і "виконувати свої обов'язки". Коли наші лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових знаходяться в окопах - депутату повинно бути соромно що-небудь говорити про страх", - сказав він.

Зеленський закликав народних обранців думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка України, які наповнять бюджет життєво необхідними засобами.

"Країна не зупиняється, країна працює і ви не виняток", - додав президент України.

Звернення Президента України щодо запровадження надзвичайної ситуації. Володимир Зеленський закликав українців не плутати запроваджений Кабміном режим надзвичайної ситуації з режимом надзвичайного стану. Він заявив, що обмежень конституційних прав громадян не буде. Крім того, Глава держави заявив про прибуття впродовж наступної доби кількох нових медичних вантажів, до яких сумарно входитиме ще 200 тисяч ПЛР-тестів. Насамкінець Володимир Зеленський оголосив про те, що давши Прем'єр-міністру завдання розв'язків зв'язати питання так званих VIP-палат. «У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця», – заявив Президент. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 26 березня 2020 р.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що влада країни закриє кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян у рамках карантину через коронавірус. Таким чином громадяни України, які перебувають за кордоном, не зможуть тимчасово повернутися в країну.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський пригрозив медичним установам санкціями за надання віп-палат. Також Зеленський заявив, що в жодного політика чи бізнесмена ні в одній лікарні не буде кращих умов, ніж у звичайних українців.