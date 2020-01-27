Монастырский рассказал о перспективах дела против Трубы

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Монастырский считает, что прослушка Трубы - это "большой прокол в плане безопасности"

Остается вопрос в том, был ли в разговорах экс-глави Госбюро расследований Рамана Трубы состав преступления. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

По словам Монастырского, нужен целый набор доказательств, которые подтвердят истинность этих пленок.

"Мы знаем, что внесена информация в ЕРДР по данному вопросу, но считаю, что одних разговоров в этой ситуации недостаточно. Нужен целый набор доказательств, которые подтвердят, во-первых, истинность этих пленок", - заявил он.

Он считает, что прослушка Трубы - это "большой прокол в плане безопасности".

"Потому что это, в первую очередь, большая угроза для всех нас. Мы все еще находимся в состоянии войны с РФ, а у нас происходят такие "сливы" информации в интересах, грубо говоря, соседних кабинетов", - добавил он.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял, что украинские правоохранители проверяют все скандальные утечки в Telegram, в том числе слив записей разговоров в кабинете Трубы.

Отметим, в Telegram появился канал, на котором выложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях директор ГБР якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанке" и НБУ на время визита миссии МВФ.