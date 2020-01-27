Нардепи не хочуть ухвалювати законопроект про заочне розслідування через побоювання, - Монастирський

Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)

За його словами, депутати бояться, що процес заочного розслідування може бути використаний проти них

Народні депутати не хочуть ухвалювати законопроект про заочне розслідування через побоювання, що цей закон може бути використаний проти них. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, це питання має під собою політичну основу.

"У нас вже є законопроект №2164 про так званому заочному розслідуванні та розгляді справи. Ви торкнулися серйозною і важкою проблемою, яка має більше політичне підґрунтя, ніж юридичне... Немає процедури взагалі, як це повинно відбуватися. Ми обговорювали можливу модель, як її можна прописати в Кримінальному процесуальному кодексі (КПК), але вона поки дуже сумнівна. Єдиний варіант, чисто теоретично, що людей видають, а потім заочно продовжують розслідування. У нас є маса законодавчих питань, які заважають це зробити.", - сказав Монастирський.

Голова комітету заявляє, що законопроект не може бути поки проголосований через побоювання депутатів.

"Що заважає прийняти цей закон, внесений ще восени минулого року? Знову ж побоювання, в тому числі наших колег депутатів, що цей заочний механізм може завтра бути використаний проти них... Тому, відповідаючи на ваше запитання: так, необхідні законодавчі зміни", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, раніше Монастирський розповів про перспективи справи проти екс-глави ДБР Романа Труби. За його словами, потрібен цілий набір доказів, які підтвердять правдивість цих плівок.

Голова комітету також повідомив, що законопроект про реформу СБУ буде не пізніше березня. Монастирський зазначив, що через пів року після зміни влади в парламенті немає законопроекту про реформу СБУ від президента, як це передбачено.