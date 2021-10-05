Нардепи двічі намагалися відсторонити Стефанчука від ведення засідання
Фото: перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Народні депутати двічі розглянули відсторонення першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука від ведення засідання парламенту. Його не відсторонили.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Його відсторонення не підтримала потрібна кількість народних депутатів. За тільки 66 депутатів.
Це вже друга спроба за день відсторонити Стефанчука. Попередній раз також було менше 70 голосів "за" його відсторонення.