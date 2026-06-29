Нардепу Тищенко объявили подозрение во взятке и отмывании миллионов

Действующему народному депутату Украины объявили подозрение в вымогательстве взятки, отмывании миллионов гривен и лжи в декларации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах отметили, что речь идет о нардепе Николае Тищенко.

По данным следствия, в августе 2023 года депутат требовал более 1 млн долларов у человека, которого считал причастным к деятельности так называемых "колл-центров".

Нардеп прикрывался борьбой с этими центрами и обещал за деньги помогать одним структурам и препятствовать работе других. Однако получить взятку он не успел.

Кроме того, правоохранители выяснили, что депутат легализовал 12,6 млн гривен незаконного происхождения. С этой целью он оформил фиктивный договор якобы дарения средств от бывшей жены.

Следствие установило, что у женщины не было законных доходов для такого подарка, а сами деньги ей фактически не передавались. Впоследствии депутат внес этот вымышленный доход в свою ежегодную декларацию.

Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ч. 2 ст. 209 УК Украины и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и другие лица, которые могут быть причастны к его совершению.