Нардепу Столару обрали запобіжний захід у справі "Феміда"

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Вадиму Столару у вигляді застави у розмірі 300 млн гривень.
Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі ВАКС.
Запобіжний захід не передбачає взяття нардепа під варту.
Це найбільша застава з усіх, яку суд призначав фігурантам цієї справи.
Нагадаємо, у серпні НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, діяльність якої, за версією слідства, була спрямована на незаконне заволодіння дорогими об'єктами нерухомості та іншими активами.
Як заявляли в НАБУ, учасники схеми зламували інформаційні системи Міністерства юстиції, а також підробляли судові рішення та документи щодо права власності.
Вадиму Столару інкримінують, зокрема, створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробку документів та несанкціоноване втручання у роботу інформаційних систем.
Загалом у рамках розслідування про підозру повідомили 12 осіб, серед яких чинний та колишній народні депутати.