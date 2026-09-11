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Нардепу Столару обрали запобіжний захід у справі "Феміда"

15:41 11.09.2026 Пт
1 хв
Столара підозрюють у рейдерському захопленні об'єктів нерухомості
aimg Іван Носальський aimg Юлія Акимова
Фото: Вадим Столар, нардеп (facebook.com/stolar vadim)

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Вадиму Столару у вигляді застави у розмірі 300 млн гривень.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі ВАКС.

Запобіжний захід не передбачає взяття нардепа під варту.

Це найбільша застава з усіх, яку суд призначав фігурантам цієї справи.

У чому підозрюють Столара

Нагадаємо, у серпні НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, діяльність якої, за версією слідства, була спрямована на незаконне заволодіння дорогими об'єктами нерухомості та іншими активами.

Як заявляли в НАБУ, учасники схеми зламували інформаційні системи Міністерства юстиції, а також підробляли судові рішення та документи щодо права власності.

Вадиму Столару інкримінують, зокрема, створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробку документів та несанкціоноване втручання у роботу інформаційних систем.

Загалом у рамках розслідування про підозру повідомили 12 осіб, серед яких чинний та колишній народні депутати.

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