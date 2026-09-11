Нардепу Столару избрали меру пресечения по делу "Фемида"

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Вадиму Столару в виде залога в размере 300 млн гривен.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ВАКС.
Мера пресечения не предусматривает взятие нардепа под стражу.
Это самый большой залог из всех, который суд назначал фигурантам этого дела.
Напомним, в августе НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, деятельность которой, по версии следствия, была направлена на незаконное завладение дорогостоящими объектами недвижимости и другими активами.
Как заявляли в НАБУ, участники схемы взламывали информационные системы Министерства юстиции, а также подделывали судебные решения и документы о праве собственности.
Вадиму Столару инкриминируют, в частности, создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделку документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.
Всего в рамках расследования о подозрении сообщили 12 лицам, среди которых действующий и бывший народные депутаты.