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Нардепу Столару избрали меру пресечения по делу "Фемида"

15:41 11.09.2026 Пт
1 мин
Столара подозревают в рейдерском захвате объектов недвижимости
aimg Иван Носальский aimg Юлия Акимова
Фото: Вадим Столар, нардеп (facebook.com/stolar vadim)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Вадиму Столару в виде залога в размере 300 млн гривен.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ВАКС.

Мера пресечения не предусматривает взятие нардепа под стражу.

Это самый большой залог из всех, который суд назначал фигурантам этого дела.

В чем подозревают Столара

Напомним, в августе НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, деятельность которой, по версии следствия, была направлена на незаконное завладение дорогостоящими объектами недвижимости и другими активами.

Как заявляли в НАБУ, участники схемы взламывали информационные системы Министерства юстиции, а также подделывали судебные решения и документы о праве собственности.

Вадиму Столару инкриминируют, в частности, создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделку документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

Всего в рамках расследования о подозрении сообщили 12 лицам, среди которых действующий и бывший народные депутаты.

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