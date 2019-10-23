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К нардепу Шевченко за эфир на росТВ могут применить крайнюю меру, - источник

Новости » Политика    23.10.2019 - 15:03
К нардепу Шевченко за эфир на росТВ могут применить крайнюю меру, - источник
Фото: Евгений Шеченко (facebook.com/e.shevchenko76)

Случай с Шевченко рассмотрят на заседании фракции "Слуги народа"

Фракция "Слуга народа" на заседании 28 октября может применить к нардепу Евгению Шевченко крайнюю меру. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

По словам источника, отдельные депутаты высказывались, что Шевченко выступлением на росТВ и комментариями о националистах пересек "красные линии".

"Не исключено, что встанет вопрос о его исключении - как крайней меры. Но в любом случае, это не может быть единоличное решение руководства. Это может быть только консолидированным решением фракции ", - отметил источник.

Кроме того, в самой фракции к выступлению Шевченко в эфире российского телевидения отнеслись негативно.

"Ни фракция, ни партия не уполномочивали Евгения Шевченко участвовать в пропагандистском ток-шоу на российском канале. Тем более озвучивать какую-то консолидированную партийную позицию. Этот инцидент фракция рассмотрит в понедельник", - сообщила в комментарии РБК-Украина замглавы фракции Евгения Кравчук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник прошел полиграф после того, как в скандальной переписке заявил о необходимости "порешать вопросы" через Генпрокуратуру.

Сегодня также сообщалось, что САП и НАБУ не имеют отношения к проведению проверки депутатов на полиграфе.

"Слуга народа" на фракции обсудит скандал со взятками и полиграфом  
Новости Украины нардепфракцияросТВСлуга народа
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