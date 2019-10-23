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До нардепа Шевченка за ефір на росТБ можуть застосувати крайню міру, - джерело

Новини » Політика    23.10.2019 - 15:03
До нардепа Шевченка за ефір на росТБ можуть застосувати крайню міру, - джерело
Фото: Євген Шевченко (facebook.com/e.shevchenko76)

Випадок з Шевченком розглянуть на засіданні фракції "Слуги народу"

Фракція "Слуга народу" на засіданні 28 жовтня може застосувати до нардепа Євгена Шевченка крайню міру. Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

За словами джерела, окремі депутати висловлювалися, що Шевченко виступом на росТБ і коментарями про націоналістів перетнув "червоні лінії".

"Не виключено, що постане питання про його виключення - як крайній захід. Але в будь-якому випадку, це не може бути одноосібне рішення керівництва. Це може бути тільки консолідованим рішенням фракції", - зазначило джерело.

Крім того, в самій фракції до виступу Шевченка в ефірі російського телебачення поставилися негативно.

"Ні фракція, ні партія не уповноважували Євгенія Шевченко брати участь у пропагандистському ток-шоу на російському каналі. Тим більше озвучувати якусь консолідовану партійну позицію. Цей інцидент фракція розгляне в понеділок", - повідомила в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вимагав, щоб нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник пройшов поліграф після того, як у скандальній переписці заявив про необхідність "порішати питання" через Генпрокуратуру.

Сьогодні також повідомлялося, що САП і НАБУ не мають відносини до проведення перевірки депутатів на поліграфі.

"Слуга народу" на фракції обговорить скандал з хабарами і поліграфом
Новини України нардепфракцияросТВСлуга народа
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