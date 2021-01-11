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Нардепов-прогульщиков оштрафовали на десятки миллионов гривен

Автор: Юлия Струк

Депутатов Верховной рады за прошлый год оштрафовали на 30 млн гривен за прогулы. Нардепы-прогульщики не получали 42 тысячи гривен депутатских выплат.

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Об этом рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов в эфире "Украина 24".

"Если за месяц процент голосования у депутата менее 70%, то депутат не получает 42 тысячи гривен депутатских. Таким образом, в прошлом году более 30 млн гривен сэкономлено и возвращено в бюджет. Ранее такой практики не было", - сказал парламентарий.

Напомним, в начале декабря Рада определила уважительные причины отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов ВР. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3642 во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в конце октября вступил в силу закон о лишении нардепов выплат за прогулы.

Так, первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко ранее объяснял, что за пропуски заседаний ВР без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а зарплату оставят.

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