За нардепку Скороход "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень

За народну депутатку Анну Скороход внесли заставу в розмірі 3 млн 28 тис. гривень, вона вийшла з-під варти з електронним засобом контролю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Скороход Олега Бургелу, якого цитує "Суспільне".
За словами адвоката, кошти були перераховані 12 грудня у другій половині дня. Хто саме вніс заставу, він не уточнив, зазначивши лише, що це зробили треті особи.
Раніше під час судового засідання сама Скороход заявляла, що не має фінансової можливості внести таку суму. Адвокат підкреслив, що внесені кошти не належать народній депутатці.
Крім того, Бургела повідомив, що сторона захисту вже подала апеляцію на обраний запобіжний захід. Захист наполягає на зменшенні розміру застави та скасуванні електронного браслета.
За словами адвоката, досудове розслідування триває, тому застава, ймовірно, залишиться, однак її суму можна переглянути.
"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", – сказав Бургела.
За його словами, 15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна депутатки.
До нардепки Анни Скороход прийшли з обшуками 5 грудня. У той же день стало відомо, що НАБУ разом із СБУ викрили групу, яку, за даними слідства, очолювала сама парламентарка.
За інформацією детективів НАБУ, це угрупування пропонувало бізнесмену "домовитися" про внесення конкурентної компанії до санкційного списку РНБО за винагороду у 250 тисяч доларів.
Підозри оголосили нардепці, її помічнику та ще одному учаснику схеми.
Вищий антикорупційний суд 9 грудня обрав запобіжний захід Анні Скороход у вигляді застави в розмірі понад три мільйони гривень.