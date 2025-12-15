За нардепку Скороход "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень

За словами адвоката, кошти були перераховані 12 грудня у другій половині дня. Хто саме вніс заставу, він не уточнив, зазначивши лише, що це зробили треті особи.

Раніше під час судового засідання сама Скороход заявляла, що не має фінансової можливості внести таку суму. Адвокат підкреслив, що внесені кошти не належать народній депутатці.

Крім того, Бургела повідомив, що сторона захисту вже подала апеляцію на обраний запобіжний захід. Захист наполягає на зменшенні розміру застави та скасуванні електронного браслета.

За словами адвоката, досудове розслідування триває, тому застава, ймовірно, залишиться, однак її суму можна переглянути.

"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", – сказав Бургела.

За його словами, 15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна депутатки.