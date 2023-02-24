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Нардепи провалили голосування за розмитнення автомобілів у "Дії"

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П'ятниця 24 лютого 2023 13:53
Нардепи провалили голосування за розмитнення автомобілів у "Дії" Фото: нардепи провалили голосування за розмитнення автомобілів у "Дії" (diia.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада провалила голосування за основу за законопроєкти, що стосуються розмитнення автомобілів у "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, за законопроєкт №7466 про розмитнення машин проголосувало лише 212 нардепів (при мінімально необхідних 226 для прийняття закону).

Також не набрала голосів пропозиція щодо відправки законопроєкту на повторне перше голосування (217) та відправки автору ініціативи (225).

Железняк також зазначив, що не було жодного результативного голосування щодо дев'яти альтернативних законопроєктів.

Нагадаємо, раніше законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" підтримали у профільному комітеті Ради.

РБК-Україна також повідомляло, що тепер можна використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

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