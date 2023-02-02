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Комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів у "Дії"

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Четвер 02 лютого 2023 12:53
Комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів у "Дії" Фото: Комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкти про розмитнення автомобілів у "Дії" за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка.

За його словами, нова формула включає:

  • Об’єм та тип двигуна
  • Рік автомобіля
  • Марку (якщо це ексклюзивний автомобіль)

Як це має працювати:

  1. Людина купує автомобіль
  2. Авторизується у "Дії"
  3. Вводить vin-код та вносить додаткові дані про автомобіль
  4. "Дія" розраховує суму митних платежів
  5. Громадянин сплачує митні платежі (блокується сума)
  6. Громадянин підписує декларацію у "Дії"
  7. Автоматична система митного оформлення (АСМО) формує митну декларацію
  8. "Дія" відправляє дані до АСМО
  9. Автомобіль приїжджає на кордон
  10. Інспектор перевіряє митну декларацію, документи та авто
  11. Банк проводить списання грошей
  12. Автомобіль заїжджає в Україну

Зазначимо, що тепер за законопроєкт мають проголосувати у залі.

Нагадаємо, в Україні з'являться нові автомобільні номери, зміни вже затвердило МВС.

До того ж, тепер можна використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

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