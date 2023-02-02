Комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів у "Дії"

Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкти про розмитнення автомобілів у "Дії" за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка .

Зазначимо, що тепер за законопроєкт мають проголосувати у залі.

Нагадаємо, в Україні з'являться нові автомобільні номери, зміни вже затвердило МВС.

До того ж, тепер можна використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.