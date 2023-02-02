Комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів у "Дії"
Фото: Комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкти про розмитнення автомобілів у "Дії" за основу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка.
За його словами, нова формула включає:
- Об’єм та тип двигуна
- Рік автомобіля
- Марку (якщо це ексклюзивний автомобіль)
Як це має працювати:
- Людина купує автомобіль
- Авторизується у "Дії"
- Вводить vin-код та вносить додаткові дані про автомобіль
- "Дія" розраховує суму митних платежів
- Громадянин сплачує митні платежі (блокується сума)
- Громадянин підписує декларацію у "Дії"
- Автоматична система митного оформлення (АСМО) формує митну декларацію
- "Дія" відправляє дані до АСМО
- Автомобіль приїжджає на кордон
- Інспектор перевіряє митну декларацію, документи та авто
- Банк проводить списання грошей
- Автомобіль заїжджає в Україну
Зазначимо, що тепер за законопроєкт мають проголосувати у залі.
Нагадаємо, в Україні з'являться нові автомобільні номери, зміни вже затвердило МВС.
До того ж, тепер можна використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.
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