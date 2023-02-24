Нардепы провалили голосование за растаможку автомобилей в "Дії"

Верховная Рада провалила голосование за основу за законопроекты, которые касаются растаможки автомобилей в ""Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка .

По его словам, за законопроект №7466 о растаможке машин проголосовало только 212 нардепов (при минимально необходимых 226 для принятия закона).

Также не набрало голосов предложение по отправке законопроекта на повторное первое голосование (217) и отправке автору инициативы (225).

Железняк также отметил, что не было ни одного результативного голосования по девяти альтернативным законопроектам.

Напомним, ранее законопроект о растаможке автомобилей в "Дії" поддержали в профильном комитете Рады.

РБК-Украина также сообщало, что теперь можно использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.

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