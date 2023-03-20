Нардепи прийняли важливі зміни щодо призначення пенсій жителям окупованих територій

Законопроєкт в цілому підтримали 274 нардепи.

Таким чином, було прийнято рішення встановити особливості призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії. Такі особливості будуть тривати тимчасово - на період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення.

Таким чином, для вищезазначених осіб пенсія призначається:

за віком - з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

по інвалідності - з дня встановлення інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника - з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років - з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

При цьому законодавством передбачено, що пенсія за віком та по інвалідності призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку (встановлення інвалідності), якщо звернення відбулося не пізніше 3 місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Попри поважність причини пропуску 3-місячного терміну за призначенням пенсії, органи Пенсійного фонду відмовлялися у призначенні пенсії з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, оскільки чинне законодавство не містило переліку причин, які можуть вважатися поважними для пропуску відповідного строку на звернення.