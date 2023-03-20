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Нардепы приняли важные изменения по назначению пенсий жителям оккупированных территорий

Фото: нардепы приняли важные изменения по назначению пенсий жителям оккупированных территорий (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада внесла изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о назначении пенсии лицам, которые проживают в оккупации или на территории, где ведутся боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Законопроект в целом поддержали 274 нардепа.

Таким образом, было принято решение установить особенности назначения пенсии лицам, которые проживают на временно оккупированной территории или территории, где ведутся боевые действия. Такие особенности будут продолжаться временно - на период действия военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения.

Таким образом, для вышеперечисленных лиц пенсия назначается:

  • по возрасту - со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;
  • по инвалидности - со дня установления инвалидности;
  • в связи с потерей кормильца - со дня, следующего за днем смерти кормильца;
  • за выслугу лет - со дня, следующего за днем увольнения с работы, которая дает право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

При этом законодательством предусмотрено, что пенсия по возрасту и по инвалидности назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (установление инвалидности), если обращение состоялось не позднее 3 месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста.

Несмотря на уважительность причины пропуска 3-месячного срока по назначению пенсии, органы Пенсионного фонда отказывались в назначении пенсии со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, поскольку действующее законодательство не содержало перечня причин, которые могут считаться уважительными для пропуска соответствующего срока обращения.

РБК-Украина сообщало, кто имеет право выйти на пенсию раньше 60 лет.

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