UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нардепи подали понад 1000 правок до законопроекту про мобілізацію: коли його проголосують

Ілюстративне фото: нардепи подали понад 1000 правок до законопроект про мобілізацію (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Уляна Безпалько

Народні депутати вже внесли понад 1000 правок до законопроекту про мобілізацію в Україні. Для їх розгляду комітету ВР з питань національної безпеки знадобиться понад тиждень.

Про це розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі РБК-Україна.

Завтра, 21 лютого, останній день, коли народні депутати можуть внести правки до законопроекту про мобілізацію в Україні. Однак вже відомо про велику кількість правок від нардепів.

"Станом на зараз вже внесено понад 1000 поправок. За моєю оцінкою, комітету знадобиться не менше тижня на їхнє опрацювання. Тому я припускаю, що цей документ може бути винесений на голосування в зал до другого читання не раніше початку березня", - заявив Костенко.

Перше читання законопроекту про мобілізацію

Верховна рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроект про посилення мобілізації. 243 народні депутати підтримали проект закону, 12 проголосували проти і утрималися - 45.

Раніше в коментарі для матеріалу РБК-Україна заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказував як мінімум на два спірні моменти, які стосувалися людей з інвалідністю, третьої групи в тому числі, та повісток по електронному кабінету.

Після того, як законопроект був прийнятий у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України опрацює з профільним комітетом Верховної ради всі пропозиції щодо покращення закону. Крім того, на протирічність норм, які містить законопроект, вказував і уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, новий законопроект про мобілізацію було внесено Раду 30 січня після доопрацювання. Це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні. При цьому і до другого документа виявилося не менше питань, ніж до першого його варіанту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаМобілізація в Україні