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Нардепа Задорожнього виключили з партії "Слуга народу"

Понеділок 15 липня 2024 20:33
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Нардепа Задорожнього виключили з партії "Слуга народу" Фото: Микола Задорожній (facebook.com. mykola.zadorozhnij)
Автор: Наталія Кава

Партія "Слуга народу" на засіданні у понеділок, 15 липня, виключила зі свого складу народного депутата Миколу Задорожнього. Напередодні його було затримано за хабарництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Слуги народу".

Як зазначили у партії, сьогодні, 15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії "Слуга Народу".

На засіданні було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього.

Нагадаємо, що сьогодні Задорожному було оголошено підозру у хабарництві на суму розміром суму 3,4 млн гривень.

Хто такий Задорожній

Задорожній народився у Дніпропетровській області та має освіту вчителя фізики та інформатики. До обрання народним депутатом він був шоуменом, ведучим та організатором різних святкових заходів, менеджером зі збуту і постачання, також працював в івент-агенції "GB Event by Kvartal 95".

Раніше був учасником гумористичної групи "Брати Гагаріни", яка виступала на телепроекті "Бійцівський клуб".

У 2019 році став народним депутатом по 162 округу (Сумська область) від партії "Слуга народу" як безпартійний. Член Комітету з питань бюджету. У травні цього року його було призначено головою тимчасової слідчої комісії з облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у травні цього року підозру отримав ще один нардеп від "Слуги народу" - Андрій Клочок. Йому було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 млн гривень.

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