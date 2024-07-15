Нардепа від "Слуги народу" Задорожного затримали по підозрі у хабарництві, - джерела

Чинному народному депутату України повідомлено про підозру у проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради у Сумській області.

Про уе повідомлє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро.

Згідно з даними джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата від "Слуги народу" Миколу Задорожного.

За даними слідства, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради у Сумській області надати неправомірну вигоду. Мова була про неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

Як з’ясували у НАБУ, його "відкат" становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4 % призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюються інші можливі учасники схеми.



Нагадаємо, у травні ще одному нардепу від "Слкги народу" Андрію Клочку було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 млн гривень.

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