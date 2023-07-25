Нардепа від ОПЗЖ Пономарьова взяли під варту

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату від забороненої політичної партії ОПЗЖ запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - сказано в повідомленні ОГП.

Справа Пономарьова

Нагадаємо, ще 24 липня стало відомо, що депутату Олександру Пономарьову повідомили про підозру у державній зраді.

Співробітники Державного бюро розслідувань з'ясували, що нардеп під час повномасштабного вторгнення росіян, перебуваючи на тимчасово окупованій території, перереєстрував свої підприємства згідно із законодавством РФ і навіть надавав паливо ворогу.

За інформацією правоохоронців, заводи парламентаря постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ та передавали техніку для облаштування фортифікаційних споруд окупантів.

Обирати запобіжний захід Пономарьову почали ще вчора, 24 липня, але суд вирішив взяти перерву.